Luglio 2017: gli Eventi della Settimana per la tua Estate in Sardegna

Baunei

Un piccolo riassunto di quattro importanti eventi previsti per questa settimana in Sardegna.Vi vogliamo segnalare le due importanti Ardie:: Una corsa sfrenata fatta in onore di San Costantino, che si svolge ogni anno la sera del 6 luglio e si ripete la mattina del 7.a cura del Comitato permanente che lavora ogni anno per rendere indimenticabile la sagra dedicata a San Costantino.A proposito di Sagre, da non dimenticare l'appuntamento di sabato 8 luglio acon la festa dedicata alla