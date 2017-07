Sardinian Experience a Cagliari

Sardinian Experience è una serata alla scoperta della musica e del folklore sardo. Nella centralissima location dello Spazio Sant'Eulalia, avrai l’occasione di assistere a un concerto di suonatori di strumenti tradizionali sardi e scoprire le launeddas, la loro musica ancestrale e la loro relazione col paesaggio.



Immergiti nel ritmo magico del ballo sardo per imparare i primi passi con dei danzatori vestiti del loro ricco abito tradizionale. Goditi lo spettacolo di fronte a un aperitivo tipico con vino locale.

Appuntamento allo Spazio Sant'Eulalia, ingresso da vico del Collegio 2 a Cagliari. Giovedì 6 luglio alle 20.30.



Biglietto: 15 € per spettacolo e aperitivo.

Per info e prenotazioni : sardiniafolk@gmail.com

Whatsapp: 344 1829739 / 3315032369



Sardinian Experience is an evening of true Sardinian music and folk. In the central location of the Spazio Sant'Eulalia, in vico del Collegio 2, you’ll have the chance to experience a concert by professional players of Sardinian folk instruments. Discover the launeddas, their ancestral music and their relationship to the landscape. Immerse yourself into the magic rhythm of the ballo sardo and learn your first steps to join in. Enjoy the show with a finger food menu with typical Sardinian food and wine. See you at the Spazio Sant'Eulalia, vico del Collegio 2, Cagliari. Thursday July 6th at 8.30 pm. Entry 15 € includes show and finger food info & bookings : sardiniafolk@gmail.com Whatsapp: +39 344 1829739/ + 39 3315032369