Sagra dell 'Agnello Chiaramontese

Menù Sagra

Mamutzones di Samugheo

Hollywood Band i

Quest' anno riproponiamo la, che interesserà parte del centro abitato.Da una tradizione centenaria di allevatori, la sagra propone varie tipologie di preparazioni gastronomiche.: Cordula di agnello con piselli, coratella di agnello, agnello in umido, agnello arrosto, patate bollite, pane, acqua e vinoA partire con l esibizione alle 18 per le vie del centro e in piazza Repubblica dei "", si proseguirà per via della Resistenza e piazza San Giovanni, alle ore 20.00 inizio della degustazione dei piatti a base di Agnello, alle 23n concerto....per informazioni contattare i membri dell Associazione, o al numero 3312045910Vedi l'elenco delle sagre e delle feste in Sardegna a Luglio