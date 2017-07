XXVII Festival Internazionale - Narcao Blues 2017

Narcao Blues - XXVII festival internazionale.

Dal 19 al 22 luglio 2017, nel Sulcis la ventisettesima edizione di Narcao Blues.

Protagonisti gli statunitensi Charlie Musselwhite, Eric Sardinas e Otis Taylor, il camerunese Emmanuel Pi Djob, gli italiani T-Roosters e Fabio Treves e i sardi Francesco Piu, Don Leone e la band "The Bad Blues". Testo e immagini rilevati dal web.



Mercoledì 19 Luglio:

-21:30 Don Leone

-22.30 Presentazione del Progetto “CIAK! Kibera” a cura dell’Associazione Cherimus.

Durante la serata verranno regalati: 10 dischi di Francesco Piu, 10 di Don Leone, 10 maglie e 10 abbonamenti.

-22.40 Francesco Piu Peace & Groove Band





Giovedì 20 Luglio:

-21:30 Treves Blues Band

-22:30 Charlie Musselwhite





Venerdì 21 Luglio:

-21:30 Eric Sardinas

-22:30 Otis Taylor Band





Sabato 22 Luglio:

-21:30 T-Roosters

-22:30 Emmanuel Pi Djob & Afro Soul Gang



DOPOFESTIVAL:

Sede da confermare, ingresso libero e gratuito



MERCOLEDì 19 LUGLIO: Superdownhome

GIOVEDì 20 LUGLIO: Moses Concas

VENERDì 21 LUGLIO: Superdownhome

SABATO 22 LUGLIO: Bad Blues Quartet MERCOLEDìSuperdownhomeGIOVEDìVENERDìSuperdownhomeSABATOBad Blues Quartet



Informazioni e Prenotazioni:

Associazione Culturale Progetto Evoluzione

Via Carbonia 11, Narcao

tel. 0781.875071

infoblues@narcaoblues.it

dal Lunedì al Venerdì 9:00/13:00 e 15:00/19:00





Biglietti – Posto Unico in Piedi:

Prima serata 19 Luglio euro 5,00

Singola serata 2o/21/22 luglio intero 12,00 euro ridotto 10,00 euro

Abbonamento 4 serate 30,00 euro

Prevendita :

BOX OFFICE – Viale Regina Margherita 43, Cagliari- tel. 070/657428

Circuito BOX OFFICE SARDEGNA:

SARCONLINE: Via Sulis 41, Cagliari

BIAGETTI MARCO: Via Antonio Gramsci 111, Carbonia

BAR BARAONDA: Via Mameli 13, Olbia

CLOSER: Via Tirso 148, Oristano

LE RAGAZZE TERRIBILI: Via Tempio 65, Sassari

NUOVE MESSAGGERIE SARDE: Piazza Castello 11, Sassari

NONSOLOMUSICA: Via La Marmora 153, Nuoro

IL TABACCHINO: Via Contu 2, Tortolì

TABACCHERIA EFISIA ARESTI: Via San Gavino 3, Villacidro

PI.TRE: Via Lo Frasso 14, Alghero

LA BEDDULA: Via dei Cormorani, Santa Teresa

EDICOLA LA ROTONDA: Piazza Mameli, Lanusei

M.A. BAFFIGO DI MARCO BAFFIGO & C.: Via Roma 1, Tempio





E’ possibile inoltre acquistare i biglietti on-line su: www.boxol.it