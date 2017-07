Presentazione "Grande nudo" di Gianni Tetti ad Ales

Giovedì 6 luglio alle ore 19.00 Gianni Tetti presenterà il suo nuovo romanzo "Grande nudo" (Neo 2017), candidato Premio Strega 2017, insieme al libraio Emiliano Longobardi.



Il libro:

il destino dell’uomo è segnato. Anche la terra sembra saperlo. Si apre, poi mastica e inghiotte, affamata. Tempi di guerra, di carestie e vendetta. Non c’è scampo agli attentati che si susseguono in città né rimedio ai fondamentalismi verso i diversi, non c’è salvezza dalle nubi tossiche né speranza nella misericordia umana.

C’è solo una possibilità. È scritta nel vento. E porta un nome: Maria.



La riscossa degli ultimi parte da una Sardegna infetta, un’isola/mondo in cui i cani governano e un pescatore affetto dal morbo guida un’orda stracciata verso la terra promessa.

Leggere Grande Nudo è come guardarsi in uno specchio deformante, capace di restituirci l’immagine di una nudità primordiale, che stordisce. L’ultimo romanzo della “Trilogia del Vento” del sardo Gianni Tetti. La narrazione di un’umanità senza scampo, preda di se stessa. “Chi l’ha detto che un dio vuole il bene. E chi può dire cosa è bene e cosa è male, per un dio”. Un romanzo corale, esploso, torrenziale, i cui protagonisti mostrano il cuore feroce di un’umanità alla deriva. Il libro più oscuro, spietato e conturbante di Gianni Tetti.



L'autore Gianni Tetti è nato a Sassari. Si occupa di cinema e letteratura. Ha scritto e diretto il documentario "Un passo dietro l’altro", è sceneggiatore di "Sa Gràscia" e ha collaborato alla sceneggiatura di "Perfidia" (due film diretti da Bonifacio Angius). Suoi racconti sono stati pubblicati su numerose riviste (Frigidaire, Il Male, Atti impuri) e in diverse antologie. Per Neo Edizioni ha pubblicato "I cani là fuori" (2009) e "Mette pioggia" (2014).