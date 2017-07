Sabato 8 luglio plenilunio a Capo Ferrato (Muravera, CA).

Escursione con partenza da Capo Ferrato, per ammirare il litorale di Costa Rei, dapprima al tramonto e poi al chiaro di luna.

L'orario ci permetterà di sentire suoni e percepire rumori che non possiamo apprezzare di giorno.

Sarà possibile fare il bagno in una bella caletta nella quale faremo la pausa per la cena al sacco.



Lunghezza tragitto: 11 Km circa. Dislivello: 200 m circa. Durata: circa 4 ore e mezzo.

Difficoltà: T (Turistica, facile, ma è bene indossare le scarpe da trekking perchè il terreno è a tratti scivoloso).



Partenza: ore 19:00 bar Atzori Olia Speciosa.

Auto propria, scarpe da trekking, cena al sacco, acqua da bere, felpa e torcia.

Costo € 15 a persona.

Adesioni al 3489305607 entro le ore 20:00 di GIOVEDI' 6 Luglio www.allascopertadi.it