Ritiro Yoga & Ayurveda a Carloforte

Regalati una meravigliosa Vacanza Yoga & Ayurveda in Sardegna! L'esperienza da non perdere!

La Sardegna è un’isola di esperienze ancor più che di panorami. Avventure straordinarie vi aspettano alla scoperta degli scorci misteriosi di quest’isola, delle feste di paese, delle tradizioni tipiche e della natura rigenerante.



L’ayurveda e lo Yoga vi accompagneranno alla scoperta dell’isola con workshop e un itinerario originale e magico.

La sede del ritiro è l’isola di San Pietro , in Sardegna.

Una vacanza nel segno del benessere e della salute, mentale e fisica, in un luogo silenzioso e incontaminato.

Il ritiro è aperto a tutti, sia a chi si avvicina per la prima volta allo Yoga e all’Ayurveda, sia a chi desidera approfondire alcuni aspetti di queste discipline.



La partecipazione al ritiro include:

- 2 lezioni di yoga giornaliere

- 5 trattamenti ayurvedici per ogni partecipante

- 2 incontri sulla Mindful Eating Mindful Eating

- Consapevolezza di sè col cibo

- Nutrire il corpo, la mente e lo spirito con il cibo Mindful Lunch

- 6 workshop, sui seguenti argomenti: 1.Dinacharya Pratica ayurvedica quotidiana per il mantenimento della salute 2.Una pelle felice. Le proposte che vengono dalla natura evitando i trattamenti chimici e invasivi per ottenere giovinezza e salute autentiche. 3.Le ricette del Kerala Workshop di cucina sulle tradizioni del cibo keralese,i suoi benefici e le differenze con la cucina tradizionale italiana 4.Kama, la forza dell’amore. Tra i sentimenti, quello passionale, il kama, trasforma l’individuo fin nel profondo. Nel gioco di una relazione a due, nell’intrecciarsi di vite ed energie, è fondamentale l’equilibrio fra i dosha, forze biologiche collegate all’alimentazione, alla crescita, alle fasi del giorno e delle stagioni.

5.La danza del Maschile & Femminile. Armonizzare le due polarità per trasformare la relazione con noi stessi e gli altri: risvegliare la nostra forza e pace interiore bilanciando le due energie.

6.Asana: un viaggio interno alla scoperta di se stessi. La pratica delle asana non è solo un viaggio esterno alla scoperta del corpo e dei suoi limiti ma rivela la profondità della mente portandoci in connessione profonda con il divino che è in noi.



L’isola di San Pietro , secondo la tradizione prenderebbe il nome dall’apostolo Pietro, che mentre era diretto a Karalis (l’attuale Cagliari) approdò sulle coste durante una tempesta. L’Isola S.Pietro è un’oasi insolita e selvaggia. E’ ricca di luoghi stupefacenti ognuno completamente diverso dall’altro. In realtà, grazie alla varietà senza pari del suo territorio, alla bellezza della sua morfologia e la sua peculiare storia, San Pietro è un gioiello unico. Si tratta di una straordinaria area naturale incontaminata, nella quale vivono circa 500 specie vegetali e varie specie di uccelli rari. Straordinari i panorami, così come le grotte, le quali si susseguono con regolarità nel tratto costiero.



La sede del ritiro CASA CALYPSO “In quest’isola accarezzata dal sole, puoi perderti in un mare di stelle” così viene descritto questo spazio incontaminato. Un luogo che sia di giorno che di notte è dotato di grande suggestione: la forza del sole e la dolcezza della luna e delle stelle.

La Certificazione “I cieli più belli d’Italia” è la prima certificazione italiana, ideata da Astronomitaly per valorizzare i luoghi che mirano a diventare destinazioni d’eccellenza per l’Astroturismo attraverso servizi dedicati e l’impegno a tutelare il patrimonio celeste. Per la bellezza del cielo stellato, l’impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio celeste, la residenza Casa Calypso ha ottenuto il riconoscimento GOLD de “I cieli più belli d’Italia”. Affascinante residenza storica di campagna su due livelli con grande parco esclusivo, circondata da pini, eucalipti, melograni, piante di cappero e macchia mediterranea.



