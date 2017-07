Week-End esperienziale al Parco di Tepilora

L’esperienza che proponiamo si inserisce nella prestigiosa cornice del Parco Naturale Regionale di Tepilora, da poco insignito del marchio MAB (Man And Biosphere) e riconosciuto dall’UNESCO come “prima riserva della biosfera in Sardegna”.



Con la nostra proposta ci rivolgiamo a un pubblico interessato a vivere un’esperienza esclusiva a contatto con la natura, a scoprire gli aspetti più significativi del territorio, dalla montagna al mare, passando per le zone umide: vero elogio della vita selvatica.





Il Week End Esperienziale a Tepilora è particolarmente adatto ai fotografi naturalisti, che avranno numerose occasioni per mettere alla prova tecniche alternative di fotografia notturna.



Le attività più impegnative infatti, verranno pianificate durante le ore più fresche della giornata: alba, tramonto e notte. Questo lascerà ampio spazio al relax mattutino e pomeridiano. I percorsi e le tappe sono studiati da due naturalisti e fotografi: Salvatore Frau e Edoardo Simula, e sono pianificati per vivere e conoscere il Parco a 360 gradi.



Durante tutto il week end saremo a disposizione dei nostri ospiti per dare supporto tecnico fotografico o approfondire i complessi aspetti naturalistici del Parco. Il numero massimo è ristretto a 5 partecipanti, al fine di seguirli in modo costante e ottimizzare gli incontri con la fauna selvatica della zona. Il numero limitato di partecipanti ci permette inoltre di accogliere le loro eventuali richieste e apportare lievi variazioni al programma, soddisfando così le loro esigenze.



Nella nostra offerta è compreso:

1)l’accompagnamento nel territorio con una guida ambientale escursionistica regolarmente iscritta al registro regionale e l’assistenza tecnica fotografica;

2)il pernottamento di due notti (venerdì 28 e sabato 29) in una casa a disposizione esclusiva dei partecipanti nella periferia di Torpè;

3)le colazioni (sabato 29 e domenica 30) e le cene al sacco (venerdì 28 e sabato 29);

4)l’assistenza logistica durante tutto il soggiorno. Gli interessati dovranno essere attrezzati con scarpe da trekking, zaino da almeno 40 litri, torcia, abbigliamento tecnico da trekking, abbigliamento comodo per l’escursione in kayak, poncho impermeabile, binocoli e fotocamera (facoltativi ma vivamente consigliati).



Per ricevere il programma dettagliato ed avere altre informazioni in merito all'evento, contattateci ai seguenti recapiti:

e-mail : sardiniaphotonature@gmail.com

tel. 3480386796

tel. 3476836951

Seguici su: http://sardiniaphotonature.weebly.com/

https://www.facebook.com/sardiniaphotonature/