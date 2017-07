In occasione della prima notte bianca di domani 4 luglio 2017 apriamo la stagione musicale col botto!



Abbiamo il piacere nonchè l'onore di riavere con noi "The Flame", un gruppo di 6 ragazzi che che hanno sempre portato tanta fortuna (e persone) all'Aroma!



Start ore 22,00, vi aspettiamo, come sempre, numerosissimi!