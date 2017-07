La Mostra "Ispinas de su dimòniu" a Porto San Paolo

Vernissage 8 luglio alle h 19.30.

La mostra durerà dal giorno 8 luglio al 28 luglio .



Le mie opere si sono articolate nel tempo secondo sequenze narrative, ma è il ciclo delle Agavi, il progetto a cui sto lavorando da diverso tempo. Non si sceglie un progetto ma è lui che ti sceglie. Delle agavi ho subito la fascinazione ed ho sentito la necessità impellente di raccontare l'altalena di emozioni e sensazioni che mi perseguitano.

Info

Seduzioni, inganni, percezioni di foglie carnose accartocciate e riarse, radici e spine legnose, danza elegante di luci, toni e mezzi toni di verdi turchesi. Sintesi di agavi ridotte a fibre essenziali. Nate dall’acqua, dai colori azzurro cobalto e verde mare per poi morire bruciate nell’arsura della terra, dai colori fuoco metallo, gli aranci e i rossi cadmio. Insomma agavi...Numerose sono le personali che mi hanno visto ospite in luoghi di prestigio ed importanti Sale Museali in Sardegna, Italia, Francia e Germania. Di me si sono occupati più volte Media, Critici e Storici dell'Arte. Le mie Opere sono presenti sia in Collezioni Pubbliche che Private.Studio: Via Fanelli 30 09013 CarboniaCell: 328 7466176Sito internet.: www. stefanomasili.it