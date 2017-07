Concerto di Daniele Silvestri a Tempio Pausania

Daniele Silvestri torna in tour!

Quest'anno l'agenzia di viaggi (musicali) Silvestri fa tappa in alcuni dei più importanti teatri all'aperto d'Italia, ciascuno con una propria identità architettonica, storica e paesaggistica, per uno spettacolo sorprendente e rinnovato, pieno di musica, suoni ed energia.

Il 20 luglio si parte dall'anteprima al teatro del Carmine di Tempio Pausania.



Prevendite su:

Vivaticket: https://goo.gl/wurGQ5

I biglietti sono disponibili anche presso il botteghino del teatro.



Info: 3883503817



Segui tutti i concerti in Sardegna 2017