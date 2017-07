Bob Sinclar & Friends al "Poetto on Air"

" Poetto On Air " il festival diffuso del lungomare Poetto all' Opera beach.

Tre date, tre generi musicali, tre stelle internazionali.





Il 28 Luglio si accende il palco più caldo dell'estate con il primo Grande Nome della musica internazionale.

Per la prima volta nel sud della Sardegna, una icona pop della musica mondiale, un nome che non ha bisogno di tante presentazioni:

Bob Sinclar

Si esibiranno sullo stesso palco tanti altri nomi che sveleremo nelle prossime settimane.



ACQUISTO TICKETS ON LINE:

www.operabeach.com

Contattando i pr dell' evento



TICKETS: euro22+3 DP

Disponibili Aria Beach Lounge

maps https://goo.gl/maps/WJPjfTLdJjR2

Punti vendita sardegna circuito boxoffice.

Contattando i Pr dell'evento.





Sei un #DJ e il tuo sogno è quello di condividere la consolle delle star internazionali? Il Poetto On Air 2017 è la tua occasione!

Iscriviti al contest su: http://djcontest.unionesarda.it/





I cancelli apriranno alle 22:30.

Regolamento:

È severamente vietato introdurre all'interno del Festival

le cosiddette "aste per i selfie”, oggetti contundenti e/o potenzialmente lesivi per la persona

-Bottiglie o bottigliette con liquidi e qualsivoglia tipo di drink

-Qualsiasi tipo di cibo e/o alimento

No Re-Entry

I partecipanti, giunti all’ingresso, saranno sottoposti ad un controllo individuale di borse, zaini, etc.



Ai trasgressori, il personale addetto ritirerà, tutti i prodotti/oggetti di cui sopra.



