Rock n'Beer 2017 Valledoria

Il “bancone”, lungo circa 50 metri, ha una batteria di 30 impianti spina .



La birra è, naturalmente, sarda: Ichnusa . Ed è lo sponsor principale, assieme alle attività commerciali e turistiche di Valledoria , della manifestazione .



Ed ancora. Il “ Rock n’ Beer ” ( Festa della Birra Valledoria ) è anche un’occasione per poter degustare 3 differenti cene a menù tipico sardo , grazie alla presenza di un’area coperta con oltre 1.000 posti a sedere.

è possibile assaggiare e conoscere i principali prodotti etno-gastronomici-artigianali della Sardegna

Programma

Venerdi 4 Agosto 2017

Sabato 5 Agosto 2017

Domenica 6 Agosto 2017

Oltre la cena, essendo presente un’altra area destinata agli stands, dove oltre 20 produttori sardi esibiscono le loro prelibatezze e le loro opere artigianali.Contadini - Tributo Rock Cover -The Vaghi- Tributo The Beatles -The Immigrants - Tributo Led Zeppelin -The Reformations - Tributo Rock and RollOvergold- Tributo Dire Straits -Milestones - Tributo The Rolling Stones -The Clan- Irish Rock n’ Folk -Drink Day - Tributo Green DayVelvet Dress- Tributo U2 -Blood Brothers- Tributo Bruce Springsteen -La Peppers - Tributo Red Hot Chili Peppers -Bulgaro&Fresi - Rock Cover