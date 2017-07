"Weekend Avventura" escursione in canoa a Cala Luna e alle grotte del Bue Marino

Weekend Avventura in canoa: coast to coast da Cala Gonone a Cala Luna in Canoa alla scoperta del tratto di mare che va da Cala Gonone a Cala Luna.



Rapiti dai colori dell’acqua cristallina e dalla maestose scogliere calcaree, esploreremo Cala Fuili, Cala Tziu Santoru e cala Oddoana sino ad approdare nella magica spiaggia di Cala Luna in i due ore circa. Li sosteremo per il bagno e per pranzare con le buonissime Panada di Cuglieri (piatto tipico e delizioso del Montiferru) all’ombra degli spettacolari grottoni simbolo di questa meravigliosa cala.



Il pomeriggio ci sposteremo in canoa per la visita delle Grotte del Bue Marino e poi pagaiando rientreremo a Cala Gonone.



Dopo un'introduzione all'uso della canoa partiremo per la nostra escursione condotta da Guide regolarmente iscritte al registro regionale Sardegna, e guide italiane AIGAE che sapranno mostrare e aiutare anche i meno esperti nel condurre la canoa.

Garanzia di professionalità, competenza e di sicurezza dell’escursione.



Costo escursione in canoa: 52 € + 8 € di ingresso alle grotte del Bue Marino + 10 € di pranzo al sacco.

Il costo comprende il noleggio di un’ottima canoa Kayak Oasis Rainbow monoposto con giubbino di salvataggio, pagaia, bidoncino e sacca stagna da 30 lt.



Luogo e orario d'incontro : incontro ore 7:30 in Via Lungomare Palmasera fronte Hotel Ristorante “La Favorita” www.



Prenotazioni:

entro il 5 luglio ai numeri: 0783 1930040 o 392 2832997

