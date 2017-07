"Tiscali" il villaggio Nuragico tra Cielo e Terra

Dopo aver attraversato la Valle di Lanaittu ed esserci ritrovati ai piedi delle Monte Corrasi, inizieremo il nostro percorso partendo da Sa Oche e Su Bentu.

Dopo una breve visita alla Tomba del Gigante proseguiremo su una strada sterrata tra i boschi che ci condurrà in poco tempo ai piedi del Monte Tiscali. Di fronte a noi l’imponente Monte Corrasi e i bellissimi ginepri secolari che si ergono tra le rocce calcaree, caratterizzano questa escursione con paesaggi stupendi e luoghi pieni di energia.

Indicazioni

prenotazioni

Caratteristiche

percorso e grado di difficoltà

Chi può partecipare

Assicurazione

Costo



Pranzo

Luogo

orario

In questo meraviglioso pezzo di Sardegna migliaia di anni fa i nostri antenati Nuragici costruirono il loro villaggio all’interno di una dolina calcarea... Tiscali... tra Cielo e Terra.Pranzeremo all’ombra dei ginepri nei pressi del sito di Tiscali e dopo aver visitato il villaggio Nuragico percorreremo il sentiero che ci riporta verso la valle di Lanaittu.ai numeri: 0783 1930040 o 392 2832997.mail: ixaset@gmail.comGuida AIGAE e GAE: Luca Selispercorso ad anello di 6 Km di media difficoltà (disciplinare CAI: grado di difficoltà “E” - itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche) lungo un sentiero che ci porta da quota 150 m a 470 m sul Monte Tiscali.Il percorso potrà subire delle variazioni in funzione dei tempi e delle possibili necessità dei partecipanti.Possono partecipare persone in buono stato di salute mediamente allenate di età compresa tra gli 10 e i 70 anni. I ragazzi dai 10 ai 18 anni è necessario siano abituati a fare escursioni, devono essere accompagnati da un genitore e sono sotto la sua responsabilità. Vi chiediamo di farci presenti particolari esigenze o problemi di salute dei partecipanti al momento della prenotazione affinché possiamo tenerne conto nell’organizzazione dell’escursione (vi garantiamo la massima privacy). Il numero di partecipanti è limitato.Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione.di partecipazione: 20 € a persona 15 € per i bambini dai 10 ai 16 anni. Verrà corrisposto all’appello nel punto di ritrovo all’autogrill. Famiglie composte da due genitori e più di un figlio avranno una riduzione del costo di partecipazione a 40 € per tutta la famiglia. Costo ingresso al Villaggio Nuragico di Tiscali 5 € non incluso e facoltativo.: Il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti.Consigliato 2,5 litri d’acqua a persona in piccole bottiglie di plastica. Abbigliamento consigliato: Pantaloni corti comodi; Maglia traspirante; Capellino per proteggere la testa dal sole; Crema solare protettiva, Scarpe da trekking (si consiglia scarpa alla caviglia per scongiurare possibili distorsioni).incontro:Per chi arriva da Provincia di Cagliari e Oristano: ore 7:00 all’ Autogrill Agip Abbasanta direzione Nuoro: di seguito il link Maps. www. google.it/maps/place/Eni/

Per chi arriva da Provincia di Sassari Nuoro e Olbia: ore 7:50 parcheggio centro commerciale “Centro Città” Di seguito il link Maps. www. google.it/maps/dir/40.3248255,9.3135487 Eventuali variazioni vi verranno comunicate tempestivamente. L’evento potrebbe essere annullato per condizioni meteo avverse o cause di forza maggiore sarete ad ogni modo avvisati almeno 3 giorni prima della data dell’evento.