Presentazione del romanzo "La linea morbida e lenta" nella spiaggia del Poetto

Cari lettori e care lettrici, siamo alla nona presentazione del romanzo de "La linea morbida e lenta" dell'autrice cagliaritana Isabella Floris e questa volta vi vogliamo proporre una location estiva e comfortevole considerato il caldo afoso, il Colibrì, al Poetto.



Vicinissimi al mare potremmo ascoltare le storie di Lia in Turchia e ascoltare le letture del romanzo accolti da tutto lo staff del Colibrì, pronto a soddisfare ogni vostra richiesta sfiziosa in cucina.



A presentare il romanzo sarà la Prof.ssa Monica Cambosu accompagnata dalla Prof.ssa Donatella Nardi che leggerà dei brani del romanzo. A sorpresa per le letture parteciperà anche la mamma dell'autrice, Rosalba Crobu.



Un evento divertente, coinvolgente, interessante per tutti gli amanti della narrativa contemporanea in riva al mare della nostra amata città. Vi aspettiamo numerosi venerdì 14 luglio ore 19.00 al Colibrì Beach and Bistrò, Poetto di Quartu (Cagliari)



Una ragazza alla ricerca di sé stessa, tra agi e disagi di una vita in un paese con una cultura diversa dalla propria, si trova davanti a una scelta importante che ne influenzerà il futuro. In questa instabilità emotiva e lavorativa l’unica via di fuga sembra essere Graziano, un giovane scrittore a chilometri di distanza da lei, ma costantemente presente grazie al mondo virtuale dei social. Un viaggio verso Smirne e una cultura tra antiche tradizioni e voglia di emancipazione culturale e verso l’interiorità di una ragazza alla ricerca del suo centro.