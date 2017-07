"Cumbidos - Letture, musica e aperitivo in stile campidanese" a Nuraminis

L’Amministrazione comunale, Assessorato alla Cultura, e l'Associazione Pro Loco di Nuraminis, presentano la manifestazione “Cumbidos. Letture, musica e aperitivo in stile campidanese”.



Nella cornice di una splendida casa campidanese che si affaccia sulla suggestiva Piazza San Pietro di Nuraminis, si terranno il 6, 7 e 8 luglio tre appuntamenti dedicati alla cultura: protagonisti saranno la musica, l'arte e la letteratura.

Durante le tre serate si potrà gustare l'aperitivo all'interno della casa campidanese Matta-Cocco, gentilmente concessa dal signor Giancarlo Cappai al quale va il ringraziamento dell'Amministrazione comunale.





Gli appuntamenti:

6 luglio 2017 ore 20.00 Spettacolo teatrale “Londra Brucia! I Clash, il punk e altre storie senza futuro.” Con Giacomo Casti - Testi e Voce Narrante Alberto Sanna – Canto,Chitarra, Armonica e Batteria. Maurizio Palitrottu Pretta - Dubbing & Clash Sound System.

Le canzoni dei Clash, la storia dei Clash, la figura potente di Joe Strummer e molto altro. Il talento di Alberto Sanna, il gusto e la ricerca di Maurizio " Palitrottu" Pretta, l’affabulazione e le intuizioni di Giacomo Casti messe a disposizione del racconto di una delle storie musicali più belle di sempre. Il racconto del gruppo che ha rappresentato il Punk meglio di chiunque altro (a distanza di 40 anni esatti dalla sua esplosione), a dimostrazione che il “No future!” usato a mo’ di slogan da una intera generazione di punkrockers, ha generato in realtà molti futuri, molte storie e molte rivoluzioni culturali. Il Punk insomma, ma anche problemi sociali, integrazione e razzismo, la vita nella Londra in perenne " scontro " e a cavallo fra gli anni 70 e 80 del secolo scorso.



7 luglio ore 19:00 Presentazione del libro “H&J” di Paolo Montaldo. Modera Ignazio Pillosu.

Vincitore della segnalazione di merito al III° premio letterario I Libri di Morfeo, "H&J" è la storia di un'amicizia speciale tra un bambino autistico e il suo cagnolino. Una storia d'amore che saprà vincere le odiose barriere imposte da una vigliacca situazione, all'apparenza, senza via d'uscita.



8 luglio ore 20:00 Presentazione del libro “Grande nudo” di Gianni Tetti. Modera Mauro Tetti.

Candidato al premio Strega 2017. Un romanzo corale, esploso, torrenziale, i cui protagonisti mostrano il cuore feroce di un’umanità alla deriva. Su Grande Nudo e Gianni Tetti: "Quando un romanzo mette in dubbio le tue convinzioni, quando smuove quello che hai dentro deve poter essere definito un capolavoro." Thriller Nord “Se il 2016 sarà un anno da ricordare in termini di ottime letture lo dovrà anche a Grande Nudo di Gianni Tetti.” Senzaudio