IV° edizione di "PortArt" all' Isola Rossa

Una mostra di arti visive organizzata dalla Cooperativa Tramuntana (gestore di servizi nautici del Marina Isola Rossa) in cui lasciarsi trasportare in un viaggio onirico tra dipinti, sculture del legno e del vetro, fotografie, tessuti al telaio, ceramiche, creazioni in pelle e materiali di riciclo, manufatti artistici e immagini delle bellezze naturali della costa nord-occidentale della Sardegna.



Un' atmosfera resa unica dalla partecipazione di oltre trenta artisti provenienti da diverse località della nostra Terra, che esporranno le proprie opere all'interno di uno spazio espositivo ricavato all'interno dell'area portuale del Marina Isola Rossa, nel comune di Trinità d'Agultu, avendo una splendida scenografia naturale e l'accompagnamento musicale del Trio " MariaMarì ".





Durante la mostra si potranno anche ammirare gli splendidi costumi tradizionali Sardi, che verranno presentati e resi vivi dal Gruppo Folk "La Trinitai", e al contempo degustare un piccolo assaggio dei vini locali della Cantina "Li Duni".



Un evento da non perdere per tutti gli amanti dell'Arte in ogni sua forma.