A Sassari Corso sul supporto vitale di base e defibrillazione precoce (BLS-D)

Il corso viene realizzato con l'ausilio di manichini Ambu Man per BLS-D corpo intero dotati tutti di monitor.

Il pannello di monitoraggio di Ambu Man indica il volume d'aria insufflata nei polmoni. Se la tecnica di insufflazione è sbagliata, l'aria entra nello stomaco di Ambu Man, e l'errore viene registrato sul pannello. Nell'addestramento alla compressione toracica, il monitor indica all'allievo se viene esercitata la giusta pressione, e se le mani sono posizionate correttamente. Il pannello può essere letto da entrambi i lati.





Vengono inoltre utilizzati i defibrillatori semiautomatici Medtronic trainer per il role playing completo di defibrillazione ed i presidi aggiuntivi: cannula di Guedel, pallone autoespandibile Ambu con maschera, pocket mask.



Verrà rilasciato attestato di partecipazione numerato valido ai fini concorsuali pubblici.

L’Università degli Studi di Sassari ha valutato come importante l’evento formativo riconoscendo per gli studenti del corso di Laurea di Infermieristica n. 0,5 CFU per corso seguito, per gli studenti del corso di Laurea di Medicina e Chirurgia 0,7 CFU.

A tal fine è necessario richiedere al docente, a fine corso, di apporre la firma (ed eventualmente un timbro) nel libretto dedicato a certificazione di reale presenza al corso da parte dello studente di Infermieristica o di Medicina e Chirurgia in quanto rappresenta titolo utile ad acquisire realmente i CFU in carriera studentesca.



Si consiglia abbigliamento sportivo.

Il docente del corso è il dottor Sergio Rassu che ha una esperienza quarantennale, in particolare nel settore dell'emergenza. Ha lavorato, infatti, presso il Pronto Soccorso di Sassari per venti anni, è stato chiamato nel 2000 a dirigere il Pronto Soccorso e l'Osservazione Breve Intensiva del Presidio Ospedaliero di Ozieri e nel 2010 è stato richiamato per dirigere il Pronto Soccorso e la Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero di Sassari, che ha diretto sino al 2015.