"Porto Ferro sotto le stelle" - escursione Lago di Baratz e pineta di Porto Ferro

Escursione notturna di media difficoltà che prevede un percorso con dislivello modesto dal lago di Baratz alla spiaggia di Porto Ferro. Durante il percorso sarà possibile ascoltare e osservare numerosi animali notturni delle zone umide e delle pinete, dagli anfibi ai rapaci notturni. L’escursione è particolarmente adatta agli appassionati della natura, ai fotografi naturalisti e più in generale a chiunque desideri scoprire un luogo unico come il Baratz, in un contesto suggestivo e emozionante.



Necessario utilizzo di scarpe da trekking, torcia e abbigliamento comodo.

I partecipanti saranno accompagnati da naturalisti fotografi e da una guida ambientale regolarmente iscritta al registro regionale. Il numero massimo dei partecipanti è 20.

Chiediamo cortesemente di dare conferma della prenotazione entro il 18 luglio .



Il punto di ritrovo è il Baretto di Porto Ferro, l’orario di partenza è previsto per le ore 20:30, rientro al Baretto per la mezzanotte.

Per info e costi contattare:

S. Frau 3480386796 E. Simula 3476836951

Oppure scrivere a sardiniaphotonature@gmail.com