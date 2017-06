Terza edizione di MTB Summer Night a Baradili

Si riconferma anche per il 2017 l'appuntamento escursionistico in notturna organizzato con la collaborazione tecnica del Baressa Racing Team.

Si tratta di una escursione in Mountain Bike alla scoperta del fascino del parco naturalistico della Giara dal tramonto alla notturna, per gli amanti del trekking abbiamo pensato ad una escursione a piedi con la nostra esperta guida naturalistica Roberto Sanna del Parco della Giara Escursioni.

Non solo, abbiamo voluto accontentare tutti e studiato una valida proposta anche per gli accompagnatori e le famiglie al seguito dei bikers, che avranno la possibilità di soggiornare al parco, trascorrere una giornata divertente fra i giochi acquatici e unirsi al gruppo per la cena a fine serata, servita a bordo piscina nello scenario in notturna degli specchi d’acqua del parco.

La direzione del Parco Acquatico Ilidarab propone queste offerte:

FORMULA SOLO ESCURSIONE IN MTB € 10.00

FORMULA ESCURSIONE + PISCINE + CENA A BUFFET € 20.00



Per gli appassionati del trekking

FORMULA ESCURSIONE + PISCINE + CENA € 20.00

con la nostra esperta guida naturalistica del Parco Giara Escursioni



Per gli accompagnatori e famiglie al seguito

FORMULA PISCINE + CENA € 15.00 (adulti)

FORMULA PISCINE + CENA € 10.00 (bambini fino ai 12 anni)



I partecipanti iscritti alla formula completa avranno la possibilità di accesso al Parco Acquatico dalle ore 9.00 del mattino in poi.