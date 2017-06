A Bottidda VII° Edizione Concorso Canoro Regionale “Maria Paola Dedola”

Associazione Culturale Musicale “Maria Paola Dedola” Bottidda, 29 giugno 2017, 7ᵃ edizione del Concorso canoro regionale riservato ai cantanti non professionisti.

Bottidda lancia la sfida per il Festival Maria Paola Dedola; iscrizioni aperte per la competizione in programma il 4 e il 5 agosto . I sogni degli aspiranti cantanti sardi passano per Bottidda.



Venerdì 4 e sabato 5 agosto 2017, all’anfiteatro comunale del Parco Santo Stefano “Su Pizzu”, si svolgerà la 7ᵅ edizione del Festival canoro regionale organizzato dall’ Associazione Culturale Musicale “Maria Paola Dedola”, in collaborazione con l’Aics Sardegna e con il patrocinio del Comune di Bottidda.





Il concorso intitolato a Maria Paola Dedola, e curato dal direttore artistico Tore Tilocca, è riservato solamente ad artisti non professionisti, ed è diviso in due sezioni libere: una per gli under 15 e una per gli adulti (over 16).

Gli artisti potranno esibirsi come solisti o in duo o come gruppo con accompagnamento proprio con uno o più strumenti (massimo 4).

Le iscrizioni al Festival (10 euro) resteranno aperte fino al 30 luglio, per gli under 15, mentre gli adulti, per motivi organizzativi, avranno tempo fino al 9 luglio per presentare le loro domande di partecipazione.

Le iscrizioni possono effettuarsi direttamente con un messaggio sulla pagina Facebook dell’Associazione Culturale Musicale “Maria Paola Dedola” (https://www.facebook.com/groups/306706659398320/), oppure compilando il modulo scaricabile sempre dalla pagina Facebook e consegnandolo alla sede dell’Associazione.

Per tutti gli iscritti sarà possibile usufruire di specifiche lezioni di canto che si terranno nei locali dell’ex scuola elementare di Bottidda, sede dell’associazione “Maria Paola Dedola”.



I cantanti in pectore della sezione giovani potranno esibirsi accompagnati da una base musicale, mentre gli adulti saranno accompagnati sul palco da una band di musicisti che suonerà dal vivo capitanata da Fabio Carta, pianista e tastierista che vanta una intensa attività con artisti locali nonché di fama nazionale ed internazionale. Al termine di ciascuna delle due serate di esibizioni saranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato, secondo le valutazioni espresse da una Giuria composta da professori di musica e insegnanti del Conservatorio di Sassari.



I premi in palio saranno, per gli under 15:

250 euro al primo classificato, 150 euro al secondo, 100 euro al terzo. Per la categoria adulti: 500 euro al primo classificato, 300 euro al secondo, 200 euro al terzo.



Le due serata all’anfiteatro di Bottidda inizieranno alle ore 21 e l’ingresso sarà ad offerta libera.