Ad Olbia la mostra "Nuragica"

Progetto scientifico di Franco Campus , archeologo

Nuragica la Mostra-evento che racconta la storia di un popolo che in Sardegna fra il XVII e il IX secolo a.C. realizzò una fra le più importanti civiltà del Mediterraneo. E’ una storia di grandi Architetti che progettarono migliaia di edifici complessi, i Nuraghi , alti oltre 20 metri, e di uomini che innalzarono queste torri di pietra, creando le strutture più ardite dell’età del Bronzo europea.