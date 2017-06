Moses in concerto a Posada

Segui tutti i concerti in Sardegna 2017 Moses Concas , estroverso musicista e genio dell'armonica a bocca, vera e propria rivelazione del programma televisivo Italia's Got Talent e suo vincitore nella settima esizione (2016) fa tappa a Posada con le sue mirabolanti melodie e acrobazie acustiche.Il Castello della Fava come location contribuisce a trasformare un concerto in un evento unico del suo genere.