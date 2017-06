II° rassegna Letteraria "Contendi contus a Castiadas"

Seconda edizione della Rassegna letteraria "Contendi contus a Castiadas", che si svolge dal 7 luglio al 2 settembre 2017 , presso la sede dell'ex colonia penale, studio dell'ex Direttore.



Grazie alla collaborazione fra l'Associazione Culturale Mariposa, il Comune di Castiadas e la Biblioteca di Castiadas, è nato CONTENDI CONTUSU A CASTIADAS, una rassegna letteraria in cui scrittori locali e non, presenteranno le loro opere, all'interno della suggestiva location della Villa del Direttore delle ex Carceri , a Castiadas località Centrale.

Non solo libri ma anche arte, storia, musica e degustazioni di prodotti locali.

