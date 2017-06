Ardia Sedilo 2017

Ecco il programma completo dell'Ardia 2017

giovedì 29 giugno

Ore 22.00: Santuario di San Costantino balli e canti con Pino Piu e Luca Melosu.

mercoledì 5 luglio

Ore 07.30: Santa Messa in Parrocchia

Ore 08.30: Santa Messa nel Santuario

Ore 19.00: Santa messa nel Santuario

Ore 22.00: Nel Santuario di San Costantino serata folk con “Dilliriana”

giovedì 6 luglio

Ore 06.00 e successivamente ogni ora: SS.

Messe nel Santuario

Ore 07:30 e 09.30: Santa Messa in parrocchia

Ore 11.00: Santa Messa solenne nel Santuario presieduta dal Vescovo di Ales-Terralba Mons. Roberto Carboni

Ore 16.00, 17.00 e 18.00: Santa Messa nel Santuario

Ore 18.30: Al Santuario di San Costantino: Ardia accompagnata dai fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale di Monastir. Presenza nel Santuario del coro Padentes di Desulo diretto da Yvano Argiolas. A seguire Santa Messa.

Ore 22.30: In piazza Regina Margherita in Sedilo “Cordas et Cannas” in concerto

venerdì 7 luglio

Ore 06.00 – 06.45 – 07.30: S. Messe nel Santuario

Ore 06.30 – 11.30: S. Messe in parrocchia

Ore 07.30: Al Santuario di San Costantino: Ardia accompagnata dai fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale di Ales. Segue S. Messa nel Santuario

Ore 18.30: Vespri solenni e processione di San Costantino, con la presenza del Vescovo di Alghero-Bosa Mons. Mauro Maria Morfino.

Ore 22.30: In piazza Regina Margherita in Sedilo, “Marlene Kuntz” in concerto

sabato 15 luglio

Ore 17.00: Ceentro Ippico Comunale IV Palio Anglo-Arabo Sardo

Ore 19.00: Santa Messa nel santuario

Ore 22.30: In piazza Regina Margherita in Sedilo, “Luca Dirisio” tour 2017

domenica 16 luglio

Ore 06.30 – 19.00: Sante Messe in parrocchia

Ore 07.30: Al Santuario di San Costantino: Ardia a piedi accompagnata dai fucilieri di Sedilo e dalla banda musciale di Monastir. Segue S. Messa nel Santuario

Ore 22.30: In piazza Regina Margherita in Sedilo, “Riff Raff” in concerto.

Una corsa sfrenata fatta in onore di San Costantino, che si svolge ogni anno a Sedilo la sera del 6 luglio e si ripete la mattina del 7.