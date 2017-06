Il Bì Foto Fest di Mogoro ospita Punto Zero Foto e lo scambio di materiale fotografico

Sabato 1 luglio il Bì Foto Fest - Festival della Fotografia in Sardegna - ospiterà Punto Zero Foto per coinvolgere direttamente i visitatori nella sperimentazione fotografica.



Allestiremo la nostra Camera Obscura Gigante per potervi far entrare dentro “la macchina fotografica” e sperimentare con i vostri occhi la visione del mondo capovolto.

Non solo: saremo a vostra disposizione per potervi illustrare tutte le nostre attività fotografiche, ovviamente comprese quelle legate alla fotografia senza lente ed agli incontri legati a fotografia e paesaggio.



Punto Zero Foto vi aspetta sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

//



Lo stesso giorno con la collaborazione dell'associazione Dyaphrama di Oristano e FotoCineClub 2001 di Cagliari all'interno delle sale del BìFoto si svoglerà una mostra-scambio di materiale fotografico d'epoca e moderno.



//



L’Associazione Culturale Puntozero nasce nel 2016 fondata da Stefano Ferrando, Fabio Marras e Pier Paolo Perra, fotografi con esperienze formative e professionali differenti ma accomunati dallo stesso desiderio di coinvolgere, tramite attività legate alla cultura fotografica e dell’immagine, chiunque condivida la stessa passione.



Puntozero trova le sue origini nel percorso tracciato negli anni precedenti da Cagliari Stenopeica®, collettivo informale nato nel 2012 e portato avanti da Stefano e Pier Paolo per diffondere, attraverso workshop e altre attività, la cultura della fotografia senza lente.