Ad Alghero arriva Akènta Day

Venerdì 21 luglio ad Alghero c'è l'#AKENTADAY, una festa lunga un giorno, divisa in due momenti.





EMERSION PARTY

Vieni a vedere come emerge una Cantina Subacquea e festeggia insieme a noi con il Dj Set On The Sea di Elisa Bee!

Dalle 10.00 di mattina al pomeriggio, al largo, nell’area marina protetta del Parco di Porto Conte: barche, mare, una spettacolare emersione unica al mondo e una grande festa.

Sarà un momento emozionante e spettacolare: la cantina subacquea di Akènta attraverserà tutte le sfumature di blu e tornerà alla superficie, per volare via trascinata da un elicottero, come un tesoro sommerso.

Brinderemo insieme, pranzeremo in una caletta meravigliosa e balleremo con il Dj set On the Sea di Elisa Bee. Prenota subito il tuo posto: sarà un’esperienza unica. Sarà un’emozione profonda.





› Ore 10.00 partenza dal porto di Alghero (banchina Dogana)

› Emersione Cantina Subacquea

› Brindisi!

› Pranzo in barca e relax in acqua

› Dj set On the Sea con ELISA BEE





Per partecipare all’ Emersion Party con le barche autorizzate e vivere l'intera esperienza prenota il tuo posto al 349.0987661





AKÈNTA MAGIC NIGHT

Musica, videomapping, danze acrobatiche e una grande festa sul porto!

La notte, nel porto di Alghero, uno spettacolo di immagini, luci, danze e suoni, con le spettacolari acrobazie dei SONICS (prima volta in Sardegna), la musica di Madame Betty dj, ANIA J, Elisa Bee e altri artisti.

Le notti di Alghero sono meravigliose, ma per festeggiare con te il nostro Spumante Akènta ne abbiamo organizzato una ancora più bella. Non perderla: i Sonics, per la prima volta in Sardegna, riempiranno i nostri occhi con magiche acrobazie, danzando nell’aria come non avremmo mai creduto possibile.

Sarà una notte ricca di immagini, di luci e di musica, con un emozionante videomapping e il music show di Elisa Bee, una notte tutta da ballare, con la dj Madame Betty e la voce di Ania J, accompagnate dalle note dei loro musicisti. Sarà uno spettacolo fantastico e una festa da sogno, aperta a tutti, per tutti.





Ore 22:

› Inizio spettacolo con Videomapping sui bastioni del Porto di Alghero

› Performance Acrobati SONICS from Torino

› Music and light Show ELISA BEE

› Dj Music con MADAME BETTY e ANIA J VOICE

+ Percussion and Sax (Ale e Max) sino all'1.00!





Sarà una giornata magica: un dono della Cantina Santa Maria La Palma a tutti voi e alla terra meravigliosa che l’ha fatta nascere e crescere.

Un modo speciale, per dirvi GRAZIE.









Akènta Day è un evento della Cantina Santa Maria La Palma, con il patrocinio del Comune di Alghero, Fondazione Alghero-META, Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, Associazione Diving, Centro Commerciale Naturale + sponsor.

Direzione Artistica Marco Sanna- Visual consulting





NB: l'Akènta è davvero un ottimo spumante di Vermentino di Sardegna, ma BEVI RESPONSABILMENTE!