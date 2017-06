A Cagliari II° edizione Paratissima 2017

Dopo il successo dell'anno scorso, dal 27 al 30 luglio 2017 torna nel capoluogo isolano, presso gli spazi espositivi del Lazzaretto Cagliari, la seconda edizione di Paratissima Cagliari , la manifestazione d'arte contemporanea che ha l'obbiettivo di sostenere la creatività in tutte le sue forme, rivolgendosi non solo agli esperti di settore ma anche a tutti coloro che provano interesse e curiosità per quest’ambito.





Gli artisti a cui Paratissima si rivolge sono i creativi emergenti, non ancora inseriti nel circuito ufficiale dell’arte, e i nomi affermati che desiderano mettersi in gioco in un contesto dinamico rivolto ad una vasta platea.

Il tema di quest’anno è IMPRESSION, un invito rivolto ai talenti partecipanti a condividere con i visitatori una parte del proprio vissuto e a trasmetterlo attraverso la propria opera, lasciando così una traccia, un segno o un passaggio nel tempo.



Pittura, scultura, fotografia, incisione, illustrazione, grafica, artigianato, installazione e performance: ogni forma di arte visiva diventa così veicolo di rappresentazione/riproduzione del proprio personale vissuto per imprimere il proprio personale contributo sulla mappa della contemporaneità.

Durante i quattro giorni della manifestazione, verrà dedicata particolare attenzione alle discipline del disegno, della street art, dell’illustrazione, della serigrafia e dell’incisione, mezzi primordiali di espressione per eccellenza nella relazione tra l’Uomo e il mondo, nonché strumento personale di decodifica della realtà sin dall’alba dei tempi.





Quest'anno la LINE UP musicale, sotto la direzione artistica di Francesco Contu, sarà tutta da scoprire.





Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Cagliari

in collaborazione con:

Tema Service

Deposito