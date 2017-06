Tra Marmilla e Monte Arci "Alla scoperta delle Erbe spontanee"

Con l'esperto di antica erboristeria popolare sarda Giampaolo Demartis impareremo a riconoscere le piante officinali scoprendone proprietà, trasformazione e i diversi possibili utilizzi.



Programma:

Sabato 8 Luglio, Pau (Or) ore 17.45 ritrovo dei partecipanti nella piazza del Museo dell'Ossidiana a Pau;

passeggiata per il riconoscimento e la raccolta delle erbe nel Monte Arci;

-ore 20.45 fine escursione.

Contributo per l'escursione con l'esperto erborista: ad offerta libera.

Ai partecipanti viene offerta la possibilità di una visita guidata al Museo dell'Ossidiana con ritrovo alle ore 16.15 (al prezzo ridotto di 4 euro).

Sara inoltre possibile cenare e pernottare in loco su richiesta.



Domenica 9 Luglio, Baressa (Or) “Casa Aracu” ore 9.30 – 10.00 tisana di benvenuto;

-ore 10.30 laboratorio per la produzione di oleoliti, acetoliti, decotti, infusi, creme, saponi, tinture, tinture madri, unguenti e sciroppi;

-ore 13.00 pranzo al sacco (possibilita di pranzo sociale su prenotazione);

-ore 15.30 proseguo del laboratorio;

- ore 17.30 chiusura e consegna dei prodotti realizzati.

Ogni partecipante si dovrà munire di uno o più barattoli di vetro ed eventuali olio, aceto ed alcool.

Contributo per il laboratorio con l'esperto erborista: ad offerta libera.



L'iniziativa è aperta a tutti gli appassionati, curiosi e amanti della natura.

Informazioni ed eventuali prenotazioni al cell. 366 3785721 (Giuseppe), 335 330879 (Marina), 329 3535163 (Rosalba)