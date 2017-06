Ittiri Folk Festa 2017

Il conto alla rovescia è iniziato: alcuni gruppi stranieri hanno confermato già la loro presenza alla settimana che farà di Ittiri il centro non solo sardo dello scambio di tradizione e culture tra popoli, con danze, costumi e musiche di ospiti provenienti dall'Europa e dagli altri Continenti.



La leggerezza e il colore delle farfalle che nascono da un bozzolo e dispiegano le ali per portare allegria, colori e novità, è il simbolo scelto per la locandina dell'edizione numero 32 del festival organizzato dall'Associazione ITTIRI CANNEDU.





La formula resta quella collaudata e imitata: un'apertura in altra località (il 20 luglio ad Alghero nella Piazza Lo Quarter), quattro giorni a Ittiri con tutta la popolazione coinvolta nell'accoglienza dei gruppi stranieri e infine la chiusura in un altro centro, il 25 a Ittireddu per la festa di San Giacomo nell'area ex Scuole Elementari.



L'organizzazione ha preparato anche alcune novità che riguardano gli eventi collaterali. Verranno svelate nei prossimi giorni.

Confermato il premio Zenias , assegnato a persone o istituzioni che sono state testimonial dei valori sardi.

Quest'anno l'ambito riconoscimento verrà assegnato per la 15^ volta.