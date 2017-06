Luglio 2017: Sagre e Feste in Sardegna

Cosa c'è all'origine delle feste in Sardegna? La fede, la tradizione, l'orgoglio identitario, il legame a datate calamità che hanno colpito l'isola e che hanno determinato il nascere di voti dedicati a santi e divinità per scongiurare altre sciagure, o il semplice scandire il tempo e le stagioni, il lavoro nei campi, il raccolto.



Probabilmente ognuno di questi temi ha, in qualche modo, avuto un ruolo determinante nella tradizione sarda e in tutto ciò che oggi ripetiamo nelle nostre feste e sagre con i gesti, più o meno, immutati.



Il mese di luglio apre le danze delle sagre paesane, che raggiungono i più alti numeri in agosto e settembre.



Andiamo per ordine indicando le principali:



2 luglio



Santa Maria della Rosa e Santa Elisabetta a Seneghe. Due giorni di festeggiamenti caratterizzati dai balli attorno al falò acceso la sera della vigilia.





7 luglio



San Costantino Imperatore. Facciamo riferimento, in particolar modo ai festeggiamenti di Sedilo Pozzomaggiore



Per quanto riguarda Sedilo l'Ardia è divenuto uno dei più importanti eventi della Sardegna. Una corsa sfrenata fatta in onore di San Costantino, che si svolge ogni anno la sera del 6 luglio e si ripete la mattina del 7, è guidata da un capocorsa, sa prima pandela, seguito da altri due cavalieri, sa secunda e sa terza, e da tre scorte e vi partecipano, ogni anno, circa 100 cavalieri. Descrivere tutte le sensazioni che si possono vivere partecipando all'Ardia è davvero complicato. Diciamo che vi consigliamo di vederla, almeno una volta nella vita.

Non tutti sanno che la seconda domenica dopo l'Ardia a cavallo, in occasione dell'ottava, si svolge l' Ardia a piedi , anche quest'ultima molto sentita dai sedilesi e da chiunque vi partecipa per sciogliere un voto.

Anche Pozzomaggiore ha due Ardie attorno ad una chiesetta campestre. L'Oberaju (l'obriere maggiore) non partecipa alla corsa ma è sostituito da un figlio o, qualora non ne abbia, da un parente che egli stesso designa e che è chiamato sa pandela. Quest'ultimo è sottoposto ad una vestizione con abiti tradizionali "da imperatore".



Il secondo weekend di luglio , per ricordare i marinai sfortunati dispersi nella zona di Capo Carbonara e invocare la protezione su quanti vanno per mare, si festeggia la statua della Madonna del Naufrago a Villasimius con una speciale messa al Porto. Il giorno dopo una suggestiva processione di barche ricoperte di fiori si reca all’Isola dei Cavoli, dove nel 1979 una statua della Vergine è stata deposta sul fondo del mare a protezione dei naviganti. Sia il sabato che la domenica completano la festa spettacoli di canti, balli e assaggi di prodotti tipici.

Siamo a metà luglio : per tre giorni la devozione di Mogoro si sposta nel cuore del centro storico. La chiesetta romanica della Vergine del Carmine e il sagrato antistante saranno il cuore della festa in onore alla Madonna del Carmine. Quest'ultima è festeggiata nelle stesse giornate anche ad Alghero, Assemini, Cagliari, Chiaramonti, Desulo, Ittiri, Mogoro, Nuraminis, Oristano, Pattada, Pimentel, Quartu Sant'Elena, Sadali, Santulussurgiu, Suelli, Teulada.



Il 27-28 e 29 luglio la Sardegna ricorda Sant'Anna. Lodé è uno dei paesi che dedica alla Santa almeno tre giorni di festa, stessa cosa per Oniferi, paese molto legato a questa festa.

