A Decimoputzu "Sogno di una notte di mezza estate"

Un sogno dal quale non vorrai svegliarti!

L'energia feconda della luna piena, risveglierà l'inconscio degli animi assopiti e trascinerà tutti in un vortice di emozioni, incantesimi, costumi fatati, suggestioni e irriverenze.



Spettacolo, racconti, giochi acrobatici, giochi di fuoco, performance in cui il corpo, la perfezione umana, la creatura più complessa dell'universo conosciuto si esibisce in tutto il suo splendore.



Direzione artistica di Rudi Macaggi, artista eclettico internazionale del varietà, origini circensi, precedentemente esibitosi al Paranormal Circus a Cagliari.



Organizzazione a cura di Associazione Culturale Tasinanta.



Ci accamperemo sulla radura ai piedi di Monteidda di Decimoputzu, uno spettacolare scenario naturale che fa da sfondo scenografico alle esibizioni, faremo le ore piccole attorno al fuoco, con canti, balli e condivisioni.

Sulla scia di Notte Sciamano Nuragica 2, stesso stage, stesse suggestioni, altra musica, altra arte, altre luci, altri temi.... ma sempre grandi emozioni.

Sarà possibile utilizzare la capanna sudatoria che è stata innalzata per il precedente evento, un suggestivo ed efficace sistema di vicinanza con altre persone, tra vapori profumati ed allegria, per poi godere del refrigerio della notte di luglio.



Consumazioni acquistabili al chiosco, dotato di servizi e confort. Ampio parcheggio. Intrattenimento con giochi acquatici per la mattinata della domenica 09 luglio .



Contributo di partecipazione euro 10.00 che include spettacolo, piazzola, e giochi acquatici (sono escluse tutte le consumazioni ed eventuali servizi come massaggi e sedute di yoga).

Il programma è in elaborazione, aggiornamenti quotidiani sulla pagina dell'evento. Un'occasione anche per gli artisti di esibirsi liberamente e creare una platea fantastica, contattateci privatamente su info@silviapiras.it o al 3471702430