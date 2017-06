A Villanovaforru la manifestazione culturale "Di Carta e Di Terra"

Venerdì 7 Luglio

- ore 19.00 a Santa Marina: Fiorenzo Canterini "Dalla parte del fuoco", Giuseppe Mariano Delogu "Colpi di scure e sensi di colpa",coordina Nicolò Migheli

- Ore 21 in Piazza Costituzione: Maurizio Dematteis "Via dalla città" con Maurizio Onnis.



Sabato 8 Luglio

- Ore 19.00 a Santa Marina: Sandro e Maurizio Di Massimo "Ritorno alle radici" coordina Giovanni Runchina.

- Ore 21.00 in Piazza Costituzione, Massimo Venturi Ferriolo "Paesaggi in movimento"; Paolo Pilleri e Matilde Casa "Il suolo sopra tutto", coordina Alberto Urgu.