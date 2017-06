hub.MAT organizza una pedalata dal centro di Olbia a Pittulongu

Sabato 1 Luglio hub.MAT organizza una pedalata dal centro di Olbia fino a Pittulongu. Il punto di ritrovo sarà Via dei lidi.





Il centro urbano di Olbia dista dalla spiaggia più vicina appena 6 chilometri, una distanza percorribile in bicicletta in circa 20 minuti (e a piedi in poco più di un'ora), per una persona non sportiva.

Una vicinanza da sfruttare di più, per permettere ai cittadini, ma anche ai turisti che vogliono alloggiare ad Olbia, di raggiungere il mare in sicurezza e autonomamente, in modo sostenibile.





Si pedalerà senza fretta attraverso via Indonesia, via Mozambico e via Eritrea per poi inserirci sulla SP82 fino a Pittulongu.

Verrò fatta qualche foto, indicando i punti più pericolosi, discutendo su soluzioni possibili.





Visto che ci sarà tutto il tempo per un bagno rinfrescante, si consigliano ombrellone, sdraio, asciugamano e costume da bagno.