Arcuentu in una notte di Plenilunio

Lasciate le nostre auto nell’ampio parcheggio, troviamo subito il sentiero che ci condurrà ad Arcuentu.

Ci dirigeremo su una marcata carrareccia, la percorreremo sino a che il percorso inizia a salire molto ripidamente, portandoci alla base del complesso vulcanico di rocce basaltiche, il percorso da qui è contrassegnato dalla via Crucis che ci accompagnerà sino alla vetta del monte, il luogo è molto mistico e un frate vi faceva il proprio ritiro spirituale.



La vista, con il suo ampio panorama ci ripaga della fatica fatta per arrivarci.

Li aspettando il tramonto consumeremo la nostra cena, la luna piena ci accompagnerà sino alle prime luci dell’alba, quando il sole ci troverà ad attenderlo per essere immortalato dalle nostre macchine fotografiche.

La mattina facendo il percorso inverso si torna al parcheggio, dove la sera prima abbiamo lasciato le nostre auto e in soli 15 minuti giungeremo alla spiaggia di Funtanazza, per goderci la nostra giornata al mare e il nostro pranzo sociale. In serata ognuno sarà libero di rientrare quando desidera.



Abbigliamento comodo e confortevole, pantaloni lunghi, giacca a vento e scarpe da trekking. Adeguata riserva d'acqua.

I partecipanti devono comunque avere un allenamento adeguato all'impegno dell'escursione ed essere in buono stato di salute generale.



Programma :

Sabato ore 16.30: Raduno a Montevecchio, presso il Chiosco;

- ore 17.00: Avvio escursione;

- ore 20.00: Cena condivisa;



Domenica ore 9.00 rientro;

- ore 11.30: arrivo a Funtanazza;

- ore 13.00 Pranzo Sociale;

Pomeriggio: ognuno può decidere quando rientrare.



Informazioni:

Il percorso è lungo circa 8 km da percorrere in due giorni e per le sue caratteristiche ha un grado di difficoltà medio.

Altitudine massima 784 mt., altitudine minima 234 mt. Dislivello 550 mt.

Il costo dell'escursione è di euro 35.00 e comprende il servizio di Guida, assicurazione e pranzo della domenica.