Degustazione di vini e formaggi con virtual tour a Selargius

In occasione del PaulisDay - 93° Anniversario delle Cantine Pauli's, L’Enoteca Paulishop Selargius del Centro Commerciale I Mulini organizza un’esclusiva degustazione guidata di vini e formaggi .



Una selezione dei più pregiati vini delle Cantine Paùli's • Monserrato e dei migliori Argiolas Formaggi , saranno sapientemente abbinati dal giovane enologo Ruggero Ariu e dalla responsabile marketing e assaggiatore di formaggi Alessandra Argiolas .



Ma l’aspetto più innovativo della serata sarà legato alla .

I partecipanti alla degustazion partecipazione della start-up Togo360, un team di giovani sardi specializzati nella progettazione e nella produzione di virtual tour a 360 gradi e potranno quindi sperimentare per la prima volta un’esperienza totalmente inedita, capace di coinvolgere ed emozionare tutti i sensi. Un vero e proprio viaggio alla scoperta del gusto.



Evento a numero chiuso, solo su prenotazione e con un costo a persona di 8€.



Per prenotare e richiedere maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Enoteca Paulishop Selargius presso il Centro Commerciale I Mulini, in Via Piero Della Francesca n° 5 (Su Planu/Selargius).

Recapiti: 070 542162 340 6671868 – 349 4009105 (anche via sms/WhatsApp) pvselargius@cantinepaulis.it