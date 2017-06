Il GASSemini vi invita Sabato 1 Luglio a Su Mercau Mannu in Via Veneto a Decimomannu dalle 8h alle 13h.

Sabato al GASSemini saranno presenti -verdure e frutta di Biocoltivo, le verdure (iceberg batavia e lattuga) di Orto Pia, le verdure di Silvia Mandas, le lumache di Kilometro zero di VITO Miolla, lo zafferano dell'Agricolasico di Roberto Cotza, i formaggi di Caseificio artigianale VolpeRuja, i vini Cantina I Germani, i liquori di Liquorificio Collu, le verdure di LaGaetana.