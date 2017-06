Festival Internazionale Folk Is Pariglias Ethnodanza in Tour 2017

Riproponendo la magia delle danze tradizionali provenienti dal mondo Appuntamento con “Ethnodanza in Tour” da giovedì 27 a lunedì 31 luglio a Pula, Carloforte, e Assemini , con i gruppi folk provenienti da Cile, Cina, Colombia, Serbia e Sardegna .



Come consuetudine ci saranno gli eventi collaterali al festival che vedono In programma anche laboratori e un convegno sul cibo tradizionale .



Organizza l’associazione culturale“Città di Assemini” IS PARIGLIAS , storico festival delle danze identitarie , il primo nel suo genere nell’isola e che dal 1975 porta ad Assemini il meglio del folk mondiale.



Nella edizione del 2017 vedrà protagoniste le danze del CILE e dell’isola di pasqua proposte dal gruppo CINUT,le armoniose sintonie del gruppo della CINA della università di HEBEI,le spettacolari danze del gruppo della SERBIA Rumenka e il brio del carnevale della Colombia con il gruppo sentimento Cimarron, unite alla tradizionali danze del gruppo citta di Assemini che rappresenta in questo contesto la Sardegna.





Il festival is pariglias è organizzato dall’Associazione culturale “Città di Assemini” con il sostegno degli assessorati regionali al Turismo e alla Pubblica Istruzione e in collaborazione con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari e i comuni di Assemini, Pula, e Carloforte, Portoscuso