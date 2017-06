Escursione in 4x4 nel Parco dell'Asinara

Il 2 Luglio in collaborazione con l’ Agenzia Viaggi La Caletta vi proponiamo una bellissima escursione all'Asinara!

L’isola dal 1997 è Parco Nazionale, un'area naturale protetta di grande fascino naturalistico e storico.



Una ricca giornata, grazie all’accompagnamento delle guide ambientali geo marine del parco, ci permetterà di conoscere meglio tutti i segreti di questo angolo di paradiso.

La partenza è prevista alle ore 6.00 del mattino da Siniscola e La Caletta, arriveremo a Stintino nel Molo turistico di Tanca Manna da dove, con un imbarcazione, raggiungeremo la località di Fornelli situata nella parte sud dell’isola.





Saliti sui Fuoristrada, percorreremo una bella strada panoramica verso Cala d’Oliva dove durante il percorso avremo modo di avvistare gli uccelli acquatici, capre, mufloni, cavalli e i simpatici asinelli bianchi. Effettueremo delle soste nei luoghi più importanti dal punto di vista storico e naturalistico dell’isola: - Visita all’interno dell’Ex Carcere di Massima sicurezza di Fornelli - Belvedere di Cala Sant’Andrea (area marina a protezione totale e interdetta al pubblico per il suo rilevante interesse naturalistico) - Punta sa Nave, costa Occidentale di rilevante importanza per la presenza del paleo endemismo Centaurea horrida, - L’Ossario austroungarico - Campu Perdu: centro ippico, sosta per ammirare da vicino i caratteristici asinelli bianchi, grigi e cavalli. - Cala Reale , visita all’esterno dei ruderi dell’Ex Stazione Sanitaria Marittima. - Cala d’Oliva, attraversamento del paese (disabitato) e visita della Diramazione centrale (struttura carceraria). - Cala Sabina: percorso su sterrato per raggiungere Cala Sabina, la spiaggia più bella tra quelle balneabili all’ interno del Parco.



Il rientro è previsto a Stintino circa alle 17.30 e Siniscola verso le ore 20.00.

Per info e prenotazioni contattaci : Simona 3496479216 - Antonio 3393751644 - Claudio 3470650180