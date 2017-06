A Cagliari lo Spettacolo "La crociata dei senza fede"

Dopo l’anteprima nazionale al Teatro Studio Keiros di Roma lo scorso 25 novembre 2016 e il debutto a Cagliari il 20 e 21 gennaio 2017, "La crociata dei senza fede" tornerà sul palco del Teatro Alkestis (via Loru 31, Cagliari), in una nuova versione, il 30 giugno e il 1 luglio 2017 alle ore 21.00.



L’immagine di una nuova crociata, non ideologica, né confessionale, che semina l'odio e che sventola il vessillo dell'intolleranza, è la suggestione da cui scaturisce la scrittura e la messa in scena della produzione teatrale "La crociata dei senza fede".



A muovere i passi di questa “marcia” dell'idiosincrasia, sono un uomo e una donna, due proseliti girovaghi, intolleranti radicalizzati.





I testi di scena, scritti da Andrea Meloni, comprendono monologhi e dialoghi legati a temi universali e di attualità.

Con quest’ultima produzione il Teatro Laboratorio Alkestis CRS e la compagnia d’arte CIRCO CALUMET concludono il percorso di studio e sperimentazione avviatosi nel 2015 e ispirato al Kabarett tedesco della Repubblica di Weimar degli anni Venti e Trenta, caratterizzato da una satira caustica e impegnata.



Un cabaret non puramente d'intrattenimento e distrazione, come quello francese dello stesso periodo, ma una “piccola musa comica” attenta e riflessiva, alla quale si sono interessati e dedicati autori dello spessore di Bertolt Brecht, Karl Kraus e Kurt Tucholsky. LA CROCIATA DEI SENZA FEDE di Andrea Meloni regia di Andrea Meloni con Sabrina Mascia e Andrea Meloni.

Produzione 2017 Teatro Laboratorio Alkestis e compagnia d’arte Circo Calumet in collaborazione con Service Entropya recording studio di Gabriele Ballabio (Perugia). Ufficio stampa Michela Garau. Promozione e vendita Federica Cuccui. Fotografia Stefano Fanni. Riprese video Associazione Culturale Tàjrà.



Ingresso € 12,00.

Per info e prenotazioni : 070306392 – info@teatroalkestis.it



