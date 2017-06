A Cagliari la mostra delle sculture di Gabriella Pedrazzini Velluti

Gabriella Pedrazzini Velluti - Sculture.

La libreria di via Sulis ospita, da oggi giovedi 22 giugno dalle ore 19:00, le opere dell’artista Gabriella Pedrazzini Velluti.



"I materiali con cui l’artista si esprime sono diversi: argilla refrattaria, legno, ceramica, cartone. Le sue opere riflettono periodi diversi, curiosità continue di sperimentare come soprattutto la figura femminile, che fa parte di quasi tutti i suoi soggetti, si presenti diversa a seconda della materia usata e del periodo della sua vita che, in un continuo avvicendarsi di avvenimenti e stati d’animo si traduce poi in soggetti materici.



La scultrice ha esposto le sue opere in varie mostre: presso le gallerie “La bacheca” e La libreria di via Sulis a Cagliari, Mentana a Firenze e presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

Ha partecipato al concorso nazionale “Mario Conti” di Firenze, vincendo il secondo premio per la scultura.". News e testo, forniti da "La Libreria di via Sulis"