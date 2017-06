Aglientu Rock&Beer 2017

Torna la terza edizione di Aglientu Rock&Beer. La festa della birra che si terrà quest'anno ad Aglientu il 15 luglio prossimo.

Food area con 200 posti a sedere, piatti composti, panini vegetariani e con salsiccia, hot dog, patatine fritte, bibite e birre nazionali ed internazionali.



Ampi spazi per famiglie e giovani che vogliono trascorrere una piacevole serata in compagnia della buona musica e della buona birra .

La serata verrà allietata a partire dalle ore 19:00 dalla live music di Voodoo Music From the Stars, a seguire il concerto della band reggae Riptiders e la chiusura del Dj Set di DERIX.



Per informazioni visitate la pagina facebook di Aglientu Summer Blues Festival e contattateci.