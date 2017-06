Escursione nella gola di Pirincanes con bagno al fiume

Domenica 2 luglio escursione alla gola di Pirincanes (Arzana, OG) con bagno al fiume.

Ci sono luoghi in cui gli elementi naturali si manifestano con una forza eccezionale, che suscita in noi ammirazione e quasi ci invita a ridimensionarci. Uno di questi è la Gola di Pirincanes, situata nella Valle del Flumendosa.Cammineremo (vestiti e con gli scarponi) nel letto di un affluente del Flumendosa, il Riu'e Forru, dove è possibile immergersi o bagnarsi per rinfrescarsi.