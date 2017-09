Corso di Blogging a Cagliari

Con questo corso scoprirai come creare da zero il tuo Sito o Blog in modo semplice e veloce! Con il corso di Blogging potrai: Realizzare il tuo Primo blog o Sito Web, in modo semplice e veloce; Utilizzare il Tuo Blog per promuoverti o promuovere un altro Sito Web; Imparare consigli e strategie per vendere i tuoi prodotti e servizi online; Gestire il tuo Blog o Sito Web da solo; Conoscere tutte le strategie per arrivare in prima pagina nei motori di ricerca; Imparare a scrivere per il web; Aumentare le tue entrate o crearti un guadagno extra con un blog A chi serve? A chi vuole inventarsi un lavoro, a chi vuole promuovere la propria azienda o quella di altri, a chi vuole vendere prodotti e servizi, a chi vuole guadagnare, a uno studente, un insegnante, un’associazione, una cooperativa, un professionista ecc…



Ecco cosa imparerai

PROGRAMMA DEL CORSO

Che cosa è un BLOG Differenze tra Blog e Sito Web Come creare un Blog o un Sito Internet La gestione del Blog o Sito Internet I contenuti per il Blog Scrivere per il Blog “il Copywriting Come trovare le keywords giuste Nozioni di S.E.O.

per posizionare il Blog nella prima pagina dei Motori di Ricerca Nozioni di S.E.M. per promuoverti nel WEB Affiancare il Blog ai Social Network Fare Branding con il Blog Guadagnare con Google AdSense Strumenti per Web Master Programmi utili



DATA E DURATA DEL CORSO

Sabato 4 e Domenica 5 NOVEMBRE 2017 dalle 10 alle 19 (con pausa pranzo)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Il contributo per partecipare al Corso di Blogging è 449€. PROMOZIONE 199€ per chi si iscrive ENTRO IL 15 Agosto 2017 279€ per chi si iscrive ENTRO IL 15 Settembre 2017 349€ per chi si iscrive ENTRO IL 15 Ottobre 2017