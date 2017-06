Serata d’autore al Parco dei Suoni con Ambra e Mauro Palmas e Arrogalla

Il concerto spettacolo di Ambra

Segui tutti i concerti in Sardegna del 2017 è un’esplosione di suoni dal mondo dalle ritmiche trascinanti: suggestioni di una world music che affonda le sue radici nelle tradizioni popolari con arrangiamenti moderni e senza etichetta… Il quintetto in scena, in un raffinato mix di commistioni musicali, esplora la coralità a cappella così come il sound elettronico.