Trekking a Punta La Marmora con Angelo Lobina

Come vi abbiamo già anticipato alcuni giorni fa, il progetto Viaggio in Sardegna compie 5 anni . Per festeggiarlo abbiamo scelto un trekking sulla vetta più alta dell'Isola in compagnia di chiunque avesse voglia di trascorrere una giornata all'aria aperta. Per noi si tratta di una giornata speciale perché proprio sulle pendici del Gennargentu a Ruinas è iniziato il nostro progetto Viaggio in Sardegna e questo trekking ne segna una tappa importante.





Ci farà compagnia un ospite speciale: Angelo Lobina , Rientrato da poco dal Nepal dopo aver (primo Sardo nella storia) raggiunto la cima dell'Everest.

Angelo con le sue imprese alpinistiche e soprattutto con la sua grandissima scalata sull'Everest ci ha fatto sognare e anche noi vorremmo contribuire a realizzare il suo sogno di raggiungere le cime sette continenti. Ne manca una.

Ecco perché approfitteremo di questa giornata speciale per raccogliere fondi per la prossima impresa di Angelo, scalare la vetta dell'Antartide.

Conclusione dell'ambizioso progetto Sardegna 7 Summit . Ognuno di noi ha il suo sogno nel cassetto piccolo o grande che sia, Angelo ci ha dimostrato che niente è impossibile se lo si vuole veramente (e ci si impegna per realizzarlo). Sara' una scalata simbolica sulla vetta della Sardegna, tutti insieme per un sogno.