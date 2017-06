Escursione Cala Biriola

Sabato 8 luglio escursione a Cala Biriola.



Adesioni e info per telefono entro le ore 14 di venerdì 7 luglio: 3479437675 Leonella

Guida professionale iscritta RAS n. 667 e socia Aigae n. SA366.



Un bellissimo trekking in un angolo molto selvaggio ed estremamente ricco di fascino!

Adatto a persone con un ottimo allenamento fisico che non risentano delle altezze (vertigini) in quanto si dovranno superare delle "scale fustes" ed un dislivello totale di circa 400 mt sia in discesa che in salita.

Il percorso richiede in alcuni tratti, impegno fisico soprattutto per la tipologia del terreno, prevalentemente su fondo pietroso ed instabile che richiede passo sicuro e grande attenzione. I partecipanti devono essere in buono stato di salute ed avere un allenamento adeguato all'impegno richiesto.



Tipo di sentiero:

pietraia, passaggi su roccia, mulattiera, sentiero.

Importante:

per raggiungere il luogo dell'escursione si dovranno percorrere circa 6 km di strada sterrata.

Difficoltà EE Durata: A/R 6 ore esclusi pranzo e soste. Lunghezza A / R Km 5,700 circa.

Indispensabili scarponi da trekking.

Pranzo al sacco e acqua a cura dei partecipanti.

Auto propria.



Per info e prenotazione tel. 3479437675 Leonella (GAE e AIGAE) Escursione a numero chuso.



Il trekking si farà se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. Per motivi organizzativi orario e luogo di incontro possono subire variazioni.

I partecipanti devono essere in buono stato di salute e allenati alle camminate in montagna.



Saremo rispettosi della natura e del territorio lasciando dietro di noi soltanto il segno dei nostri passi e portandoci indietro qualunque rifiuto o scarto da noi procurato e rispettosi della flora e della fauna che ci circonda, cercando di limitare rumori e schiamazzi, staremo ad osservare e contemplare tutto ciò che ci circonda e ad ascoltare i suoni della fauna che ci ospiterà.