Sabato 1 luglio e domenica 2 luglio 2017 Trekking Notturno sul Limbara.

Comuni interessati: Tempio Pausania- Calangianus - Berchidda.

Le adesioni vanno confermate telefonicamente possibilmente entro le ore 20,00 di giovedi 29 giugno 2017:

tel. 3479437675 Leonella

Trekking Guida Professionale GAE iscritta RAS n° 667 e associate AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) n° SA366.



Zona geografica Sardegna nord-orientale, Gallura, comuni interessati: Tempio Pausania, Calangianus, Berchidda.



Limbara massiccio granitico più esteso in Sardegna e in altezza il terzo dopo il Gennargentu e Monte Corrasi.

Le cime più alte del Limbara: Punta Balestrieri m 1359 slm - Punta Sa Berritta m 1335 slm - Punta Bandiera m 1336 slm - Punta Giugantinu m 1333 slm.

La vegetazione presente è molto varia, con lecci, pini, abeti, frassini, agrifogli, sughere, ginepri, erica arborea e multiflora, piante officinali e piante endemiche.



La posizione geografica, l'altitudine e la vegetazione, favoriscono un ambiente fresco e salubre e dalle cime potremo godere degli straordinari paesaggi sulla Gallura, sul golfo di Olbia, Isola di Tavolara, Arcipelago della Maddalena, se il cielo sarà limpido anche le bianche vette della Corsica, inoltre i laghi Liscia e Coghinas.



Geologicamente caratterizzato da rocce granitiche del Paleozoico erose dal tempo nelle forme più bizzarre, con un pò di fantasia, potremo divertirci a dare un nome alle più bizzarre litoforme che incontreremo lungo il nostro cammino. In vetta potremo godere di un emozionante tramonto, camminare sotto la luna quasi piena e una bellissima alba.



Difficoltà E (T piccoli tratti). Dislivello m 340 slm. Durata 7/8 ore totali (in due giorni). Lunghezza 12 km circa.

Arrivo sul posto con auto propria.

Alcuni utili consigli: Cena/Colazione/pranzo al sacco: a carico dei partecipanti.



Importante: l’acqua, almeno 3 litri e un abbigliamento escursionistico adeguato allo sbalzo termico giorno/notte, scarponi da trekking sacco a pelo, pila frontale/ torcia, cappellino, crema solare.



Per informazioni:

Guida Ambientale Escursionistica iscritta al Registro Regionale della Sardegna, associata AIGAE.



I partecipanti devono essere in buono stato di salute ed avere un allenamento adeguato all'impegno richiesto.

Per motivi organizzativi orario e luogo di incontro possono subire variazioni e verranno comunicati esclusivamente a coloro che avranno regolarizzato la propria adesione.

L'escursione si svolgerà se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti e con le condizioni meteo favorevoli.



Saremo rispettosi della natura e del territorio lasciando dietro di noi soltanto il segno dei nostri passi (e portandoci indietro qualunque rifiuto o scarto da noi procurato e rispettosi della flora e della fauna che ci circonda, cercando di limitare rumori e schiamazzi, staremo ad osservare e contemplare tutto ciò che ci circonda e ad ascoltare i suoni della fauna che ci ospiterà.