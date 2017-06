Niccolò Fabi live a Tharros

Scopri le altre date del tour su Scopri le altre date del tour su http://bit.ly/ NiccoloFabiDiventiInventi

Segui tutti i concerti in Sardegna 2017 “DIVENTI INVENTI 1997-2017” è il progetto-racconto con cui Niccolò Fabi celebrerà i suoi 20 anni di carriera.Per il cantautore romano il 2017 sarà infatti un anno di grandi festeggiamenti, che inizieranno con un tour che da giugno a settembre lo vedrà calcare i migliori palchi italiani estivi, per raccontare dal vivo il suo percorso artistico e musicale, e che culmineranno nel concerto unico e speciale del 26 novembre, in cui per la prima volta Niccolò Fabi affronterà da protagonista il palco del Palalottomatica di Roma.